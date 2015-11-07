В Баку задержан гражданин России, пытавшийся транзитом через Азербайджан присоединиться к ИГИЛ

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, 26 октября был задержан гражданин Российской Федерации, житель города Санкт-Петербург Зиядханов Ахмедхан Идрисович (дата рождения - 30.06.1989), который на авиарейсе Баку-Стамбул намеревался отправиться в Сирию для присоединения к рядам ИГИЛ.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе расследования выяснилось, что А.Зиядханов ранее был судим в РФ сроком на 2,5 года за кражу и ограбление. После освобождения он установил контакт с членами радикальной группировки и намеревался транзитом через Азербайджан и Турцию отправиться в Сирию и присоединиться к ИГИЛ.

Расследование по факту продолжается.