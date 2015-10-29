Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержан гражданин Кыргызстана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, неизвестный на улице И.Мамедова Низаминского района с применением силы отобрал у жительницы Баку Гюльнары Гулиевой сумку, в которой находились 60 манатов, мобильный телефон и другие предметы, и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками управления охраны Низаминского района и передан 24-му отделению полиции Низаминского районного управления полиции. Выяснилось, что нападавшим является гражданин Кыргызстана Исраил Ашуров.

По данному факту ведется расследование.