В Баку задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионеров возле банкоматов
Происшествия
- 26 сентября, 2026
- 11:47
В Баку задержали подозреваемого в хищении 2400 манатов у трех пенсионеров под видом помощи при снятии денег в банкомате.
Как сообщили Report в МВД Азербайджана, С.Рашидзаде задержали в ходе полицейских мероприятий в Ясамальском районе столицы.
По данным ведомства, подозреваемый подходил преимущественно к пожилым пенсионерам, которым было трудно снять деньги в банкомате. Предлагая помощь, он завладевал средствами на их банковских картах. Следствие установило три таких случая с общим ущербом в 2400 манатов.
С.Рашидзаде привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.
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