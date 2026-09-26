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    В Баку задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионеров возле банкоматов

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 11:47
    В Баку задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионеров возле банкоматов

    В Баку задержали подозреваемого в хищении 2400 манатов у трех пенсионеров под видом помощи при снятии денег в банкомате.

    Как сообщили Report в МВД Азербайджана, С.Рашидзаде задержали в ходе полицейских мероприятий в Ясамальском районе столицы.

    По данным ведомства, подозреваемый подходил преимущественно к пожилым пенсионерам, которым было трудно снять деньги в банкомате. Предлагая помощь, он завладевал средствами на их банковских картах. Следствие установило три таких случая с общим ущербом в 2400 манатов.

    С.Рашидзаде привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.

    Мошенничество (аферизм) Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Хищение средств
    Təqaüdçüləri kömək etmək adı ilə talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
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