В Баку зачитан приговор обвиненному в разбое против женщины

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ялчына Рамазанова, обвиняемого в разбое.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева.

Согласно приговору суда, Я. Рамазанов был осужден на 9 лет лишения свободы.

Отметим, что 27 июля прошлого года в 11:00 Я. Рамазанов вступил в заведомо преступный сговор со своей знакомой Назрин Алиевой, с целью присвоения из расположенного в Ясамальском районе дома мачехи последней Татьяны Алимовой золотых драгоценностей. Представив себя сотрудником управления эксплуатации газа, он незаконно проник в дом и, применив насилие, опасное для здоровья и жизни потерпевшей Т. Алимовой, заклеил рот и руки женщины липкой лентой, кулаком нанес ей удары в различные части тела, разбойным путем присвоил имеющиеся в доме драгоценности и золото.

По факту следственным отделом Ясамальского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 181.2.3 (разбой с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище).

В результате проведенных мероприятий Я. Рамазанов и Н. Алиева были задержаны и привлечены к следствию как подозреваемые в совершении преступления.