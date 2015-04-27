В Баку за последнюю неделю оштрафовано около 20 тысяч водителей

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку за последнюю неделю в отношении 19 239 водителей составлены административные протоколы о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Среди этих водителей 382 человека находились в состоянии алкогольного опьянения, 12 совершили автохулиганство. Среди привлеченных к административной ответственности 276 водителей проехали на красный свет, 3 945 - нарушили правила обгона, 45 - правила перевозки пассажиров, 67 - не выполнили требование сотрудников дорожной полиции, 10 - управляли автомобилем без государственных номерных знаков, 73 - не имели документов, 85 - управляли автомобилем со шторками и пленками.