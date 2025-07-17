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В Баку за полгода государству и гражданам нанесен ущерб в 10 млн манатов

В Баку за полгода государству и гражданам нанесен ущерб в 10 млн манатов В Баку за полгода государству и гражданам нанесен ущерб в 10 млн манатов
Происшествия
17 июля 2025 г. 16:17
В Баку за полгода государству и гражданам нанесен ущерб в 10 млн манатов

В Баку за шесть месяцев текущего года нанесен ущерб государству, физическим и юридическим лицам на сумму около 10 миллионов манатов.

Как передает Report, об этом сообщили на оперативном совещании прокуратуры города Баку по итогам первых шести месяцев.

По уголовным делам, расследование которых завершено органами прокуратуры города Баку, общий ущерб составил 9 млн 934 тыс. 994 маната 14 гяпиков.

Отмечается, что возмещение материального ущерба обеспечено в размере 5 млн 279 тыс. 487 манатов 65 гяпиков, что составляет 53,1% от общей суммы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda altı ay ərzində dövlətə, fiziki və hüquqi şəxslərə 10 milyon manata yaxın ziyan vurulub

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