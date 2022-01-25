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В Баку за незаконную парковку оштрафованы еще 175 человек

В Баку за незаконную парковку оштрафованы еще 175 человек В ходе сегодняшних рейдов в связи с незаконной парковкой в Сабунчинском и Бинагадинском районах были оштрафованы 175 человек.
Происшествия
25 января 2022 г. 15:11
В Баку за незаконную парковку оштрафованы еще 175 человек
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В ходе сегодняшних рейдов в связи с незаконной парковкой в Сабунчинском и Бинагадинском районах были оштрафованы 175 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сотрудниками полиции в ходе рейдов в поселке Бакиханов Сабунчинского района были составлены протоколы в отношении около 90 лиц. Также были выявлены и привлечены к административной ответственности 12 лиц, незаконно организовавших услуги по парковке.

В Бинагадинском районе сотрудниками полиции были составлены административные проколы в отношении нарушивших правила 73 водителей.

В министерстве сообщили, что рейды будут продолжены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qanunsuz parklanmaya görə daha 175 şəxs cərimələnib

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