В Баку за незаконную парковку оштрафованы еще 175 человек

В ходе сегодняшних рейдов в связи с незаконной парковкой в Сабунчинском и Бинагадинском районах были оштрафованы 175 человек.

В ходе сегодняшних рейдов в связи с незаконной парковкой в Сабунчинском и Бинагадинском районах были оштрафованы 175 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сотрудниками полиции в ходе рейдов в поселке Бакиханов Сабунчинского района были составлены протоколы в отношении около 90 лиц. Также были выявлены и привлечены к административной ответственности 12 лиц, незаконно организовавших услуги по парковке.

В Бинагадинском районе сотрудниками полиции были составлены административные проколы в отношении нарушивших правила 73 водителей.

В министерстве сообщили, что рейды будут продолжены.