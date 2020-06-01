​В Баку за нарушение правил карантина арестован владелец кафе

В Баку выявлено кафе, нарушающее правила особого карантинного режима.

Как сообщает Report, инцидент произошел 30 мая около 22 часов в кафе "Təklə məkan" в Бинагадинском районе столицы.

Так, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками пост-патрульной службы Бинагадинского РУП, было установлено, что данное кафе работает с нарушением правил карантина.

В отношении владельца кафе Гусейна Гусейнова 1971 года рождения составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, собранные материалы направлены в Бинагадинский районный суд. По решению суда в отношении Г.Гусейнова принята мера пресечения в виде административного ареста сроком на 1 месяц.