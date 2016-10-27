В Баку выжила девочка, упавшая с 9-го этажа

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку выжила 12-летняя девочка, упавшая с 9-го этажа жилого дома.
Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу: Ясамальский район, ул. Дадаша Буньядзаде, 232.
Проживающая по данному адресу Ламия Намазова (2004 г.р.) упала с балкона. В результате падения девочка сломала ногу. Она госпитализирована в больницу. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.
Во время происшествия Л.Намазова была одна дома.
По факту проводится расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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