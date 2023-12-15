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В Баку вынесен приговор повару, присвоившему 85 тыс. манатов

В Баку вынесен приговор повару, присвоившему 85 тыс. манатов Завершилось судебное расследование по уголовному делу в отношении Натига Гардашова и Радига Мехтиева, обвиняемых в мошенничестве на сумму 85 тысяч манатов.
Происшествия
15 декабря 2023 г. 16:05
В Баку вынесен приговор повару, присвоившему 85 тыс. манатов

Завершилось судебное расследование по уголовному делу в отношении Натига Гардашова и Радига Мехтиева, обвиняемых в мошенничестве на сумму 85 тысяч манатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева обвиняемым был зачитан приговор.

По решению суда, Натиг Гардашов и Радиг Мехтиев были оштрафованы на 5 тысяч манатов (каждый) и освобождены из зала суда.

Напомним, что потерпевшим по уголовному делу является арендатор ресторана "Тонгал" Шамсаддин Гусейнов.

Отметим, что Радиг Мехтиев в период с 1 октября 2021 года по 13 августа 2022 года в сговоре со своим знакомым Натигом Гардашовым, работавшим поваром в ресторане "Тонгал", завышал вес доставляемого в ресторан мяса и брал из кассы деньги за "лишние" килограммы мяса. Подобным путем Натиг Гардашов и Радиг Мехтиев присвоили в общей сложности 85 980 манатов.

В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 (Кража, совершенная с причинением крупного ущерба) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda restorandan 85 min manatlıq ət oğurlamaqda təqsirləndirilən kababçıya hökm oxunub

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