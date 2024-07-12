В Баку вынесен приговор обвиняемым в вооруженном инциденте в гипермаркете

В Баку вынесен приговор обвиняемым в связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете.

В Баку вынесен приговор обвиняемым в связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова Даянат Гудратов был приговорен к пожизненному заключению.

Из других обвиняемых Азер Мамедов был приговорен к 19 годам, Сабухи Гурбанов - к 18 годам 6 месяцам, Ибрагим Ибрагимов - к 19 годам лишения свободы, ранее выпущенные под залог Ровшан Исмаилов - к 4 годам 11 месяцам 28 дням, Бабек Искендеров - к 3 годам 11 месяцам 28 дням лишения свободы. Оба они были арестованы в зале суда.

Напомним, что вооруженное нападение на инкассаторов в одном из гипермаркетов на территории Хатаинского района Баку произошло в марте этого года. В ходе инцидента сотрудник банка Самир Шейдаев получил огнестрельное ранение, а охранявший его сотрудник министерства цифрового развития и транспорта Руфат Хашимов погиб на месте происшествия.