В Баку вынесен приговор заказавшему убийство жены мужчине и его знакомому

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Эльшада Гасанова и Рустама Рзаева, обвиняющихся в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шякяр Мамедовой был вынесен приговор.

По приговору суда, Э. Гасанов и Р. Рзаев были лишены свободы сроком на 16 лет каждый.

Напомним, что государственный обвинитель в своем выступлении потребовал приговорить каждого из них к лишению свободы сроком на 20 лет.

Отметим, что Р. Рзаев, у которого возникли проблемы в отношениях с супругой Севиль Рзаевой, решил с ней развестись. Увидев, что муж настаивает на разводе, она потребовала у него свою долю в доме и объекте, принадлежавших мужу. В связи с этим Р. Рзаев запланировал убийство, поскольку не хотел после развода отдавать ей долю из своего имущества. С целью убийства 48-летней жены он передал Э. Гасанову 2 тыс. манатов. Женщина была убита в квартире, где проживала.