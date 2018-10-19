В Баку вынесен приговор лицу, ранившему ножом своего знакомого

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в попытке умышленного убийства Алияра Османова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева вынесен приговор.

Суд переквалифицировал статью 29.120.1 Уголовного кодекса (попытка умышленного убийства), по которой он обвинялся, в статью 126.1 УК (умышленное нанесение вреда здоровью).

Согласно приговору, А.Османов лишен свободы сроком на 3 года.

Отметим, что инцидент произошел 7 марта этого года в Огузском районе.