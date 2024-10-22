В Баку ограничено движение на ряде улиц и проспектов

В Баку введены ограничения на движение транспортных средств на ряде улиц и проспектов.

В Баку введены ограничения на движение транспортных средств на ряде улиц и проспектов.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, на нескольких столичных дорогах же наблюдаются пробки.

В частности движение ограничено на проспекте Гара Гараева в направлении центра, проспектах Зии Буньядова и Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева, и на проспекте Гейдара Алиева на основных дорогах (перед Бакинским олимпийским стадионом и перед Центром Гейдара Алиева).

Заторы же наблюдаются на проспектах Гейдара Алиева (второстепенная дорога, в сторону центра), Бабека (в сторону центра), "8 Ноября" (в сторону центра), автодороге Баку-Сумгайыт (в направлении станции метро "20 Января"), на Тбилисском проспекте, проспектах Зии Буньядова и Гара Гараева, а также на улицах Али Мустафаева и Узеира Гаджибейли.

Сотрудники Центра совместно с дорожной полицией принимают меры для устранения заторов, говорится в сообщении.