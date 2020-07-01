​В Баку возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом

В Сабаильском районе столицы выявлен и задержан зараженный инфекцией COVID-19.

Как передает Report, жителю поселка Биби-Эйбат Гамиду Мамедзаде, 1994 года рождения, имевший положительный результат теста на COVID-19, было назначено лечение в домашних условиях. Несмотря на установленные правила, он покинул место жительства и был задержан сотрудниками Сабаильского РУП в одном из магазинов с интенсивным движением граждан.

По факту наличия в указанных действиях признаков нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, возбуждено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса.

По факту ведется расследование.