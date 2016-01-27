В Баку возбуждено уголовное дело ​против ЖСК

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Баку возбуждено уголовное дело против Жилищно-строительного кооператива (ЖСК).

Как сообщает Report, житель Баку Гашам Гюлалыев обратился в правоохранительные органы и заявил, что несколько лет назад купил 4 квартиры в здании компании Orxan, расположенной на улице Шихлинского в Хатаинском районе.

Г.Гюлалыев отметил, что заплатил человеку по имени Алим 218 тыс. долларов. Однако в дальнейшем выяснилось, что эти квартиры уже проданы другим людям.

По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество) УК.