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    В Баку возбуждено уголовное дело ​против ЖСК

    Одни и те же квартиры проданы нескольким лицам

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Баку возбуждено уголовное дело против Жилищно-строительного кооператива (ЖСК).

    Как сообщает Report, житель Баку Гашам Гюлалыев обратился в правоохранительные органы и заявил, что несколько лет назад купил 4 квартиры в здании компании Orxan, расположенной на улице Шихлинского в Хатаинском районе. 

    Г.Гюлалыев отметил, что заплатил человеку по имени Алим 218 тыс. долларов. Однако в дальнейшем выяснилось, что эти квартиры уже проданы другим людям. 

    По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество) УК.

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