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В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в канализационном коллекторе

В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в канализационном коллекторе В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в канализационном коллекторе
Происшествия
30 июня 2025 г. 12:10
В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в канализационном коллекторе

В Баку возбуждено уголовное дело в связи с гибелью мужчины, провалившегося в канализационный коллектор после обрушения грунта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

Трагический инцидент произошел 26 июня около 20:30 на улице Алескера Гаибова в Наримановском районе столицы.

27-летний Джумшуд Джумшудлу упал в канализационный коллектор, его тело было обнаружено 28 июня в 15:35 в резервуаре для очистки сточных вод в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела, изъяли записи с камер видеонаблюдения и выполнили иные необходимые процессуальные действия.

Установлено, что коллектор находится на балансе Управления водоканала Баку, входящего в состав Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая смерть по неосторожности). Ведется предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке "Baksol yolu"nda gəncin kanalizasiya quyusuna düşərək ölməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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