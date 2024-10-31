В Баку возбуждено уголовное дело о нарушениях в частной клинике

На основании обращения граждан сотрудники прокуратуры Сураханского района провели проверку в связи с нарушениями в медицинском центре General Hospital, расположенном в поселке Гарачухур.

На основании обращения граждан сотрудники прокуратуры Сураханского района провели проверку в связи с нарушениями в медицинском центре General Hospital, расположенном в поселке Гарачухур.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами клиники поддельных листков нетрудоспособности разным лицам, в связи с чем в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса и ведется следствие.