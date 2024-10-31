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В Баку возбуждено уголовное дело о нарушениях в частной клинике

В Баку возбуждено уголовное дело о нарушениях в частной клинике На основании обращения граждан сотрудники прокуратуры Сураханского района провели проверку в связи с нарушениями в медицинском центре General Hospital, расположенном в поселке Гарачухур.
Происшествия
31 октября 2024 г. 12:40
В Баку возбуждено уголовное дело о нарушениях в частной клинике

На основании обращения граждан сотрудники прокуратуры Сураханского района провели проверку в связи с нарушениями в медицинском центре General Hospital, расположенном в поселке Гарачухур.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами клиники поддельных листков нетрудоспособности разным лицам, в связи с чем в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса и ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda özəl klinikadakı qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi açılıb

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