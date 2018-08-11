В Баку водитель такси устроил аварию, проехав на красный свет - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку столкнулись 2 легковых автомобиля, в результате 3 человека получили ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Физули.

Так, водитель "Мерседес" с госномером 90-XL-035, который предоставляет услуги такси, двигавшийся по улице Бюльбюля с высокой скоростью, проехал на запрещающий красный свет светофора, после чего, потеряв управление, врезался в ВАЗ - 2107, который в этот момент проезжал на зеленый свет светофора на улице Физули.

В результате 3 члена одной семьи, находившиеся в салоне ВАЗ-2107, с легкими травмами были доставлены в Клинический медцентр № 1.

В связи с фактом начато расследование.