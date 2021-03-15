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В Баку водитель сбил девушку и уехал

В Баку водитель сбил девушку и уехал Вблизи Университета "Одлар Юрду" автомобиль сбил переходившую дорогу Алиеву Сумрун Рамиз гызы 2001 года рождения
Происшествия
15 марта 2021 г. 00:18
В Баку водитель сбил девушку и уехал

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Наримановском районе.

Вблизи Университета "Одлар Юрду" автомобиль сбил переходившую дорогу Алиеву Сумрун Рамиз гызы 2001 года рождения.

Девушка получила тяжкие травмы и на машине скорой помощи была доставлена в Городскую клиническую больницу №3. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Водитель, сбивший С.Алиеву, скрылся с места происшествия. Ведется расследование.

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