В Баку водитель сбил девушку и уехал

Вблизи Университета "Одлар Юрду" автомобиль сбил переходившую дорогу Алиеву Сумрун Рамиз гызы 2001 года рождения

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Наримановском районе.

Вблизи Университета "Одлар Юрду" автомобиль сбил переходившую дорогу Алиеву Сумрун Рамиз гызы 2001 года рождения.

Девушка получила тяжкие травмы и на машине скорой помощи была доставлена в Городскую клиническую больницу №3. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Водитель, сбивший С.Алиеву, скрылся с места происшествия. Ведется расследование.