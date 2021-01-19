В Баку водитель мотоцикл попал в ДТП и сломал ногу

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, в поселке Алят Гарадагского района Гусейнов Сурхай Имамверди оглу 1963 года рождения, управляя мотоциклом, потерял управление, и транспортное средство перевернулось.
В результате водитель получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Врачи диагностировали у С.Гусейнова перелом левой голени со смещением.
По словам С.Гусейнова, ему навстречу неожиданно выехал "КамАЗ", и он потерял управление.
Ведется расследование.