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В Баку водитель мотоцикл попал в ДТП и сломал ногу

В Баку водитель мотоцикл попал в ДТП и сломал ногу В поселке Алят Гарадагского района Гусейнов Сурхай Имамверди оглу 1963 года рождения, управляя мотоциклом, потерял управление, и транспортное средство перевернулось
Происшествия
19 января 2021 г. 02:02
В Баку водитель мотоцикл попал в ДТП и сломал ногу

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, в поселке Алят Гарадагского района Гусейнов Сурхай Имамверди оглу 1963 года рождения, управляя мотоциклом, потерял управление, и транспортное средство перевернулось.

В результате водитель получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Врачи диагностировали у С.Гусейнова перелом левой голени со смещением.

По словам С.Гусейнова, ему навстречу неожиданно выехал "КамАЗ", и он потерял управление.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillə toqquşma təhlükəsi ilə üzləşən motosiklet sürücüsü qəza törədib

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