    В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожности

    Происшествия
    • 08 сентября, 2025
    • 19:28
    В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожности

    В Бинагадинском районе столицы водитель рейсового автобуса по неосторожности сбил светофор, что создало трудности для участников дорожного движения.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

    Согласно информации, причиной аварии стала банальная невнимательность водителя общественного транспорта.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Бинагадинского шоссе и улицы Захида Гамбарова.

    Для минимизации последствий аварии и восстановления нормального движения транспорта специалисты Центра оперативно приступили к работам по замене поврежденного светофора на новый.

    Лента новостей