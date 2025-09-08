В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожности

В Бинагадинском районе столицы водитель рейсового автобуса по неосторожности сбил светофор, что создало трудности для участников дорожного движения.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

Согласно информации, причиной аварии стала банальная невнимательность водителя общественного транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Бинагадинского шоссе и улицы Захида Гамбарова.

Для минимизации последствий аварии и восстановления нормального движения транспорта специалисты Центра оперативно приступили к работам по замене поврежденного светофора на новый.