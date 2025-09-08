В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожности
Происшествия
- 08 сентября, 2025
- 19:28
В Бинагадинском районе столицы водитель рейсового автобуса по неосторожности сбил светофор, что создало трудности для участников дорожного движения.
Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
Согласно информации, причиной аварии стала банальная невнимательность водителя общественного транспорта.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Бинагадинского шоссе и улицы Захида Гамбарова.
Для минимизации последствий аварии и восстановления нормального движения транспорта специалисты Центра оперативно приступили к работам по замене поврежденного светофора на новый.
Последние новости
20:07
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РоссииДругие страны
19:56
Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестахДругие страны
19:47
В Ливане в результате израильских атак погибли пять человекДругие страны
19:41
Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты ИзраиляДругие страны
19:38
Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставокЭнергетика
19:33
В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимуществаФинансы
19:32
В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:28
В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожностиПроисшествия
19:23