В Баку владелец кафе и его сын избили клиента

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошла драка, в результате которой пострадал один человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел в одном из кафе в поселке Сулутепе.

Посетитель кафе 47-летний Искендеров Рагиб Исмаил оглу поспорил с владельцем кафе и его сыном. В результате спора владелец кафе и его сын избили Р. Искендерова. В итоге клиент получил переломы костей лица и был госпитализирован.

По факту расследование ведет 40-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции.