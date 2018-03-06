В Баку владелец аптеки арестован в зале суда

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Шахина Гурбанова и Джавидана Гусейнова, обвиняемых в незаконном обороте психотропных препаратов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор.

По приговору суда Ш.Гурбанов осужден на 2 года и 3 месяца лишения свободы. С учетом нахождения на свободе в период следствия, он был арестован в зале суда.

По приговору, Дж.Гусейнов был оштрафован на 1000 манатов.

Согласно обвинению, были задержаны члены организованной преступной группы, контрабандным путем перевозившие в Азербайджан психотропные вещества в большом количестве. Органы внутренних дел осуществили очередные успешные оперативно-розыскные мероприятия по предотвращению ввоза и реализации в стране запрещенных законом вредных для организма людей психотропных препаратов.

Были задержаны члены группы – граждане Грузии Гейдар Рустамов, его родственница Арифа Рустамова, а также житель Агджабединского района Джавидан Гусейнов и житель Физулинского района Шахин Гурбанов.

Предварительное расследование установило, что Г.Рустамов и А.Рустамова привозили психотропные препараты в страну контрабандным путем, остальные осуществляли сбыт. У задержанных было обнаружено и изъято большое количество психотропных препаратов "Ривотрил", "Ксанакс", "Трамадол", "Реланиум", "Лирика".

Напомним, что оба владели аптеками.