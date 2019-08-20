В Баку выявили поддельное свидетельство о признании российского диплома

В Баку выявили поддельное свидетельство о признании российского диплом

20 августа, 2019 11:04

https://report.az/storage/news/d4f40093991e0ffe81487f13fc905d18/b3958144-42c9-42fd-af12-fa4a0466f8f6_292.jpg Сотрудниками правоохранительных органов выявлен документ, "удостоверяющий" признание диплома российского высшего учебного заведения в Азербайджане. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Низаминском районе Баку. В поступившей в органы внутренних дел информации сообщалось, что жительница Баку Л.Бабаева 1994 г.р. подделала свидетельство о признании диплома Ивановского университета в Азербайджанской Республике. В ходе расследования факт подделки документов нашел свое подтверждение. Расследование продолжается.

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Эта новость также доступна на других языках: Rusiya diplomunun Azərbaycanda tanınmasına dair saxta şəhadətnamə hazırlanıb

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