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В Баку выявили поддельное свидетельство о признании российского диплома

В Баку выявили поддельное свидетельство о признании российского диплом

Сотрудниками правоохранительных органов выявлен документ, "удостоверяющий" признание диплома российского высшего учебного заведения в Азербайджане.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Низаминском районе Баку.

В поступившей в органы внутренних дел информации сообщалось, что жительница Баку Л.Бабаева 1994 г.р. подделала свидетельство о признании диплома Ивановского университета в Азербайджанской Республике.

В ходе расследования факт подделки документов нашел свое подтверждение.

Расследование продолжается.

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