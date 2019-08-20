В Баку выявили поддельное свидетельство о признании российского диплома

Сотрудниками правоохранительных органов выявлен документ, "удостоверяющий" признание диплома российского высшего учебного заведения в Азербайджане.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Низаминском районе Баку.
В поступившей в органы внутренних дел информации сообщалось, что жительница Баку Л.Бабаева 1994 г.р. подделала свидетельство о признании диплома Ивановского университета в Азербайджанской Республике.
В ходе расследования факт подделки документов нашел свое подтверждение.
Расследование продолжается.
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