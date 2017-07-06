В Баку вернувшийся с воинской службы юноша и двое его двоюродных братьев погибли в дорожной аварии - ФОТО

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Стали известны подробности происшествия в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Алят, когда Shacman стоял в очереди на АЗС. Двигающийся на большой скорости автомобиль марки Daewoo въехал в грузовой автомобиль.

В Daewoo было 4 человека. Водитель Гаджизаде Ровшан Бехбуд оглу 1991 г.р. и его брат Гаджизаде Узеир 1993 г.р. попали в аварию, везя двоюродного брата Гасанова Гасана Байрам оглу из Бейлагана, где тот завершил воинскую службу. Все трое скончались. Состояние госпитализированного юноши по имени Ниджат тяжелое. Он также возвращался домой, завершив воинскую службу.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти трех человек в результате аварии в Гарадагском районе столицы.

Как сообщал Report, в результате столкновения легкового автомобиля марки Daewoo с государственным номерным знаком 99-AU-738 и грузового автомобиля марки Shacman с государственным номерным знаком 01-AD-145 два человека погибло, двое ранены. Пострадавшие были госпитализированы в клинический медцентр №1. Позже один раненых скончался в больнице.