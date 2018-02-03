В Баку в жилом здании вспыхнул пожар, двое полицейских получили отравление

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в магазине у входа в трехэтажное здание по улице Шамиля Азизбекова, 156 в Насиминском районе Баку произошел пожар.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на место события привлечены сотрудники МЧС и Насиминского РУП.
Жители срочно эвакуированы.
Полицейскими были спасены заблокированные в одной из квартир на третьем этаже и отравившиеся дымом 14-летний Керем, 12-летний Эльджан и 9-летняя Сельджан Сафарли. Им оказана первая помощь.
Спасшие малолетних детей сотрудники патрульной службы Насиминского РУП сержанты полиции Гошгар Исмаилов и Кямран Ахмедли отравились дымом и были госпитализированы.
Пожар потушен пожарными.
News DepartmentАвтор новости
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