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    В Баку в жилом здании вспыхнул пожар, двое полицейских получили отравление

    Жители срочно эвакуированы

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в магазине у входа в трехэтажное здание по улице Шамиля Азизбекова, 156 в Насиминском районе Баку произошел пожар.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на место события привлечены сотрудники МЧС и Насиминского РУП.

    Жители срочно эвакуированы.

    Полицейскими были спасены заблокированные в одной из квартир на третьем этаже и отравившиеся дымом 14-летний Керем, 12-летний Эльджан и 9-летняя Сельджан Сафарли. Им оказана первая помощь.

    Спасшие малолетних детей сотрудники патрульной службы Насиминского РУП сержанты полиции Гошгар Исмаилов и Кямран Ахмедли отравились дымом и были госпитализированы.

    Пожар потушен пожарными. 

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