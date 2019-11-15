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В Баку в жилом здании произошел пожар, 11 человек пострадали

В Баку в жилом здании произошел пожар, 11 человек пострадали

На крыше многоэтажного жилого дома по улице Неаполя, 16 в Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили Report в МЧС, пожарными частями Государственной противопожарной охраны МЧС огонь был потушен.

В результате пожара 11 человек отравились продуктами горения.

Министерство здравоохранения обнародовало информацию о состоянии пострадавших.

Как сообщили Report в министерстве, информация о возгорании в жилом доме по улице Неаполя, 16 в Хатаинском районе поступила на станцию Скорой помощи в 01:48.

"На место происшествия были отправлены 10 бригад скорой помощи. 11 человек с признаками отравления продуктами горения, в том числе 5 детей, были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра № 1. После оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение" - сообщили в министерстве здравоохранения.

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