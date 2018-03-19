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В Баку в жилом доме возникла опасность пожара, жители эвакуированы - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Баку в жилом доме возникла опасность пожара.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе, на улице Сулейман Сани Ахундова, 267.

В расположенном по этому адресу жилом здании произошло задымление. По этой причине была приостановлена подача электричества в здание. Из двух блоков здания эвакуировано более 50 человек.

На территорию прибыли четыре пожарные машины. Сотрудники ОАО "Бакыэлектрикшебеке" устранили неполадки с электрическими проводами и предотвратили опасность пожара. Сейчас сотрудники ОАО обеспечивают подачу электричества в здание.

Жители связывают задымление с расположенным на первом этаже кафе, однако сотрудники МЧС называют причиной короткое замыкание.