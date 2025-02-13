О нас

В Баку в жилом доме произошел пожар

В Баку в жилом доме произошел пожар 17:02
Происшествия
13 февраля 2025 г. 17:25
В Баку в жилом доме произошел пожар

В Хатаинском районе Баку в жилом доме произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар в двухэтажном деревянном доме общей площадью 1 тыс. кв. м удалось потушить в короткие сроки, не допустив распространения огня на соседние жилые дома.

В результате пожара сгорела кухня (12 кв. м.) 3-комнатной квартиры (56 кв.м) на втором этаже и горючие конструкции крыши (50 кв.м.).

Остальная часть квартиры, крыша и соседние квартиры в доме были защищены от пожара.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib

Экслюзивные новости

Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi