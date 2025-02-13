В Баку в жилом доме произошел пожар

17:02

В Хатаинском районе Баку в жилом доме произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар в двухэтажном деревянном доме общей площадью 1 тыс. кв. м удалось потушить в короткие сроки, не допустив распространения огня на соседние жилые дома.

В результате пожара сгорела кухня (12 кв. м.) 3-комнатной квартиры (56 кв.м) на втором этаже и горючие конструкции крыши (50 кв.м.).

Остальная часть квартиры, крыша и соседние квартиры в доме были защищены от пожара.