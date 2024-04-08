В Баку в зале суда арестованы члены банды, обвиняемые в мошенничестве на 800 тыс. манатов

Бакинский суд по тяжким преступлениям арестовал в зале суда Руфана Гасымова, Джавида Алиева, Орхана Гасанова и Намига Байрамова, которые подозреваются в мошенничестве на 800 тыс. манатов.

Бакинский суд по тяжким преступлениям арестовал в зале суда Руфана Гасымова, Джавида Алиева, Орхана Гасанова и Намига Байрамова, которые подозреваются в мошенничестве на 800 тыс. манатов.

Как сообщает Report , решение было вынесено на заседании под председательством судьи Али Мамедова.

До этого в отношении указанных лиц была принята мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Однако представитель потерпевшего Парвин Масимов выступил с ходатайством и просил сменить меру пресечения на заключение под стражу, поскольку обвиняемые не возместили нанесенный ущерб.

Отметим, что потерпевшими по делу признаны Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Министерство здравоохранения, АО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", Новруз Алимирзаев и Рашад Ахмедов.

Обвиняемыми по делу проходят Заур Захидов, Руфан Гасымов, Джавид Алиев, Орхан Гасанов и Намиг Байрамов. В отношении первого решение суда до этого была принята мера пресечения в виде ареста.

Против указанных лиц выдвинуты обвинения по статьям 178.3.2 (Мошенничество с причинением крупного ущерба) и 320.1 (Подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков).