В Баку в зале суда арестован мужчина, совершивший в отеле кражу на 27 000 манатов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняемых в совершении ряда ограблений Ниджата Мамедова, Эльмана Бекирова, Джейхуна Мамедова, Эльмеддина Велиева, Адиля Гашимова, Рашида Пашаева и Гусейна Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был зачитан приговор.

По приговору суда, Э. Велиева и А. Гашимова приговорили к 8 годам тюрьмы каждого, Н. Мамедова – к 7,5 годам, Э. Бекирова – к 4 годам лишения свободы.

Р. Пашаев, в отношении которого была избрана мера наказания в виде домашнего ареста, приговорен к 7 годам лишения свободы и он арестован в зале суда.

А Г. Гусейнов и Дж. Мамедов оштрафованы на 3 000 манатов каждый.

Отметим, что Н. Мамедов, Э. Бекиров, Д. Мамедов, Э. Велиев, А. Гашимов, Р. Пашаева и Г. Гусейнов проникли в расположенный в Баку и принадлежащий Нателле Гулиевой отель "Zeytəm" и совершили кражу на 27 000 манатов. Кроме того, члены группы украли из действующих в столице компаний кондиционер, радиатор и пр.

Указанные лица обвиняются по ст. 177.3.2 (кража, в крупном размере) УК.