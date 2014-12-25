​В Баку в результате двух ДТП погибли 2 человека

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Сураханском районе в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым, погиб один человек и один тяжело ранен. Как сообщает Report, автомобиль марки "Opel", двигавшаяся на большой скорости в направлении поселка Говсаны, врезался в грузовик сзади, в результате чего, пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Водитель легкового автомобиля 59-летний Тофик Алиев был доставлен в больницу. По факту возбуждено уголовное дело в управлении полиции Сураханского района. Устанавливается личность, скончавшегося в результате аварии пассажира легкового автомобиля.

Другое ДТП произошло в Сабунчинском районе. В автокатастрофе, которая произошла в поселке Пиршаги, в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым, погиб человек. 25-летний Эльнур Керимов, управляя автомобилем марки "Шевроле", столкнулся с грузовым автомобилем "ЗИЛ". В результате ДТП, Э.Керимов получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу №3. От полученных травм он скончался в больнице. По факту назначена авто-техническая экспертиза, ведется следствие.