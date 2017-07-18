Установлена личность погибшего во время пожара в пункте химчистки в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность погибшего во время пожара в пункте химчистки на улице Джафара Джаббарлы 28 в Баку.

Как сообщает Report, 67-летний погибший - Мустафа Лейсан оглу Юсубов.

Еще один человек получил ранения.

*** 11:05

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку потушен пожар в пункте химчистки на улице Джафара Джаббарлы 28.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, с момента поступления информации на место происшествия были привлечены пожарные бригады.

В 9:26 пожар был полностью потушен.

Тело оставшегося внутри и погибшего от отравления дымом лица было передано в соответствующие структуры.