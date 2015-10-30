В Баку совершена кража из платежного терминала Мilli Ön

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Баку из платежнго терминала Мilli Ön совершена кража.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, житель Баку Андрей Павленко украл 1100 манатов из платежного терминала Milli Ön, установленном на Ходжалинском проспекте.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, А.Павленко был задержан.

Расследование по факту продолжается.