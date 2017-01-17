 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку в отношении женщин совершено мошенничество

    По факту ведется расследование правоохранительными органами

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку в отношении женщин совершено мошенничество.

    Как сообщает Report, 61-летняя Нармина Алиева, 42-летняя Самира Мамедова и 32-летняя Эсмира Халилова обратились в полицию и заявили, что в декабре 2016 года Айсель Аралбаева совершила мошенничество в их отношении. 

    Согласно информации, А.Аралбаева взяла у Н.Алиевой 15 000 манатов, у С.Мамедовой - 4 000 манатов и Э.Халиловой - 10 000 манатов и не вернула деньги. 

    По факту ведется расследование правоохранительными органами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi