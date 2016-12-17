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    В Баку в отношении гражданки России совершено мошенничество на сумму 68 500 манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении гражданки России.

    Как сообщает Report, гражданка Российской Федерации Гюльнар Алиева 1982 года рождения обратилась в правоохранительные органы и заявила, что в апреле 2015 года жительница города Баку Джафарова Ирада, 1958 года рождения, обманула ее под предлогом продажи квартиры.

    Последняя взяла у нее 68,5 тысяч манатов и не вернула деньги.

    По факту ведется расследование.

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