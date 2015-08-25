В Баку в одном из центров отдыха совершена кража

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В одном из центров отдыха в поселке Мардакян Хазарского района украдено золотое кольцо сотрудника центра Афгана Меликова. Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных меропроиятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, был задержан житель города Баку Раджаб Наджафов, совершивший кражу.

Расследование по факту продолжается.