Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 12:23
    В Баку в общежитии произошел пожар

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.

    Как сообщили Report в МЧС, инцидент зафиксирован в здании общежития на улице Саттара Бахлулзаде.

    Пожар возник в комнате на пятом этаже пятиэтажного здания.

    К тушению пожара были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

    Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, что позволило избежать распространения огня на другие помещения.

    В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода в комнате и на балконе общей площадью 18 кв. метров, трое жильцов здания были эвакуированы.

    Бинагадинский район эвакуация жителей Пожар в Баку МЧС Азербайджана
    Видео
    Bakıda yataqxanada yanğın olub, 3 nəfər təxliyə edilib

    Последние новости

    12:36

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    Лента новостей