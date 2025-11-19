В Баку в общежитии произошел пожар
Происшествия
- 19 ноября, 2025
- 12:23
В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.
Как сообщили Report в МЧС, инцидент зафиксирован в здании общежития на улице Саттара Бахлулзаде.
Пожар возник в комнате на пятом этаже пятиэтажного здания.
К тушению пожара были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.
Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, что позволило избежать распространения огня на другие помещения.
В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода в комнате и на балконе общей площадью 18 кв. метров, трое жильцов здания были эвакуированы.
Последние новости
12:36
В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГЭнергетика
12:31
Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективностьБизнес
12:29
Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети ТезепирИскусство
12:29
Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспортБизнес
12:28
Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатовФинансы
12:23
Видео
В Баку в общежитии произошел пожарПроисшествия
12:23
В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасностиФинансы
12:20
Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучиюФинансы
12:17