В Баку в общежитии произошел пожар

В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили Report в МЧС, инцидент зафиксирован в здании общежития на улице Саттара Бахлулзаде.

Пожар возник в комнате на пятом этаже пятиэтажного здания.

К тушению пожара были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, что позволило избежать распространения огня на другие помещения.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода в комнате и на балконе общей площадью 18 кв. метров, трое жильцов здания были эвакуированы.