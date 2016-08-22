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    В Баку в исправительное учреждение по почте отправлено 2 телефона

    Собранные материалы переданы в Следственное управление министерства юстиции

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку пресечена попытка переправить запрещенные предметы в исправительное учреждение №7. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

    Отмечается, что в результате проведенных оперативных мероприятий в бандероли, отправленной по почте гражданином Сафаровым Джаби его знакомому, содержащемуся в исправительном учреждении №7 и приговоренному по ст. 234.4.3 УК к 9 годам лишения свободы Тимурбулатову Тимуру Владимировичу, обнаружили спрятанные в тапочке 2 мобильных телефона марки Nokia и Samsung и 31 таблетку лекарственных препаратов.

    Собранные материалы переданы в Следственное управление министерства юстиции для дачи юридической оценки. 

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