​В Баку в двух магазинах произошел пожар

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В расположенном на территории Хатаинского района города Баку плодоовощном магазине произошел пожар. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в помещении общей площадью 50 кв. м огнем были уничтожены сгораемые конструкции крыши на площади 1 кв. м. Распространение огня на остальную часть помещения и смежные объекты было пресечено.

В Наримановском районе города Баку в расположенном на первом этаже пятиэтажного здания магазине общей площадью 170 кв. м. сгорели потолок и имеющиеся в магазине продукты на площади 120 кв. м. Распространение огня на остальную часть помещения было пресечено.

Оба пожара потушены пожарными бригадами.