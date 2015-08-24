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    В Баку в ДТП пострадали трое человек

    Насиминским РУП проводятся оперативно-розыскные мероприятия

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку в результате столкновения двух автомобилей пострадали трое человек. 

    Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана. 

    Согласно информации, 23 августа приблизительно в 22.00 на улице А.Саламзаде Насиминского района столкнулись неустановленный автомобиль и автомобиль марки "ВАЗ-21099", управляемый Эльчином Абдуллаевым. Э.Абдуллаев и двое его пассажиров были госпитализированы. 

    По факту ДТП Насиминским РУП проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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