В Баку в ДТП пострадали трое человек

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку в результате столкновения двух автомобилей пострадали трое человек.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, 23 августа приблизительно в 22.00 на улице А.Саламзаде Насиминского района столкнулись неустановленный автомобиль и автомобиль марки "ВАЗ-21099", управляемый Эльчином Абдуллаевым. Э.Абдуллаев и двое его пассажиров были госпитализированы.

По факту ДТП Насиминским РУП проводятся оперативно-розыскные мероприятия.