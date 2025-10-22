В Баку в ДТП погибла 52-летняя женщина
22 октября, 2025
- 09:30
В Баку после наезда автомобиля погибла 52-летняя женщина.
Как сообщает Report, погибшая Джабраилова Бикя (1973 г.р.) с травмами была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
