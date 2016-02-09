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    ​В Баку в чайхане обнаружен игорный дом

    Задержаны 5 участников и организаторов азартных игр

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел обнаружили в чайхане игорный дом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на основе поступившей в управление информации было установлено о проведении азартных игр в чайхане "Samovar" на территории Бинагадинского района. В результате проведенных оперативных мероприятий задержали 5 участников и организаторов азартных игр.

    При обыске в чайхане в качестве вещественных доказательств обнаружили и изъяли карты для игры в покер и деньги.

    В ходе расследований выяснилось, что в дневные часы объект действовал как чайхана, а по вечерам здесь организовывались азартные игры. 

    Выяснилось, что уже несколько месяцев незаконной деятельностью в объекте занимались житель Агджабединского района Алхас Аббасов и житель Евлахского района Фазиль Сафаралиев. 

    По факту ведется расследование. 

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