​В Баку в чайхане обнаружен игорный дом

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел обнаружили в чайхане игорный дом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на основе поступившей в управление информации было установлено о проведении азартных игр в чайхане "Samovar" на территории Бинагадинского района. В результате проведенных оперативных мероприятий задержали 5 участников и организаторов азартных игр.

При обыске в чайхане в качестве вещественных доказательств обнаружили и изъяли карты для игры в покер и деньги.

В ходе расследований выяснилось, что в дневные часы объект действовал как чайхана, а по вечерам здесь организовывались азартные игры.

Выяснилось, что уже несколько месяцев незаконной деятельностью в объекте занимались житель Агджабединского района Алхас Аббасов и житель Евлахского района Фазиль Сафаралиев.

По факту ведется расследование.