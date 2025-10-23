В Баку в автомобиле произошел взрыв, есть пострадавший
Происшествия
- 23 октября, 2025
- 09:30
В Гарадагском районе Баку в одном из автомобилей произошел взрыв, сообщает Report со ссылкой на МЧС.
На место происшествия были направлены подразделения Государственной службы противопожарной охраны.
В ходе осмотра установлено, что в легковом автомобиле марки Mercedes взорвался газовый баллон, при этом возгорания не произошло.
Спасатели приняли меры по обеспечению безопасности на месте. В результате взрыва один человек получил травмы различной степени тяжести.
По факту происшествия проводится расследование.
