В Баку в апелляционный суд обратились лица, незаконно присвоившие и легализовавшие 1,7 млрд. манатов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Малик Велиев и Вугар Османов, обвиненные в незаконном получении и легализацией денежных средств и другого имущества, подали апелляционную жалобу на приговор суда.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 27 сентября

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Ризвана Сафарова.

Согласно обвинительному акту, М.Алиев и В.Османов полученные в Баку от денежных переводов 1 млрд 700 млн манатов перечислили на счет функционирующей на основе поддельных документов компании. В расположенном в Баку AgBank располагался их офис.

Им инкриминировались статьи 193-1.3.2 УК АР (легализация денежных и других средств, полученных преступным путем, в крупном размере), 320.1 УК АР (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 320.2 УК АР (использование заведомо поддельных документов).

Бакинским судом по тяжким преступлениям М.Алиев был приговорен на 10 лет лишения свободы, В.Османов – на 11 лет.