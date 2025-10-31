В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поезд

В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района сотрудники полиции установили личности подростков, повредивших камнями скоростной поезд, следовавший по маршруту Баку–Сумгайыт.

Об этом Report сообщила представитель пресс-службы МВД Азербайджана Луму Исрафилли.

По ее словам, два подростка 2010 года рождения, совершившие правонарушение, были приглашены вместе с родителями в Сабунчинское районное отделение полиции. В отношении них приняты профилактические меры в соответствии с действующим законодательством.