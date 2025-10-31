Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поезд

    Происшествия
    • 31 октября, 2025
    • 18:07
    В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поезд

    В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района сотрудники полиции установили личности подростков, повредивших камнями скоростной поезд, следовавший по маршруту Баку–Сумгайыт.

    Об этом Report сообщила представитель пресс-службы МВД Азербайджана Луму Исрафилли.

    По ее словам, два подростка 2010 года рождения, совершившие правонарушение, были приглашены вместе с родителями в Сабунчинское районное отделение полиции. В отношении них приняты профилактические меры в соответствии с действующим законодательством.

    поезд полиция правонарушители
    Polis sürət qatarına daş atan yeniyetmələri müəyyən edib

