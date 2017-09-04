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    В Баку упавший с 7-го этажа ребенок остался жив

    Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Баку младенец упал с 7-го этажа.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

    Проживающий по адресу улица А.Алиева, дом 52, квартира 153 Алиев Кянан Насият оглу 2014 года рождения упал с окна квартиры, оставшись без надзора родителей. По счастливому стечению обстоятельств, он упал на спутниковую антенну. После он скатился на ветку дерева над антенной на втором этаже.

    Он был госпитализирован с различными травмами. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

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