В Баку уголовное дело о гибели 27-летнего парня, упавшего в канализацию, передано в суд

Продолжился судебный процесс по уголовному делу Азера Джумшудова, начальника участка по аварийно-восстановительным работам службы канализационных коллекторов и напорных услуг Бакинского управления водоканала, обвиняемого в трагической гибели 27-летнего Джумшуда Джумшудлу в районе дороги "Баксол" в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report, в ходе заседания в Наримановском районном суде под председательством судьи Гюльтекин Асадовой выступил с ходатайством адвокат А. Джумшудова Анар Рамазанов.

Адвокат заявил, что его подзащитный А. Джумшудов не причастен к инкриминируемому деянию.

"15 мая 2025 года в указанном районе было зафиксировано проседание грунта. После этого территория была ограждена и обозначена устойчивыми предупредительными знаками. Материалы уголовного дела показывают, что при его возбуждении следствие ссылается на приказ от 10 марта. Однако существует документ от 27 июня, предусматривающий проведение работ именно на этой территории. Возникает вопрос, как можно опираться на приказ от 10 марта, если проседание обнаружили спустя два месяца и пять дней. Это позволяет заключить, что приказ от 10 марта касался другого адреса и не имеет отношения к приказу от 27 июня", - отметил адвокат.

Он также добавил, Азер Джумшудов не мог выполнять ремонтные работы на этом участке, поскольку для их проведения должны быть выделены средства и оформлена соответствующая резолюция. Он также не мог выполнять подобные работы за свой счет.

"Уже после происшествия было получено официальное подтверждение на проведение восстановительных работ в этой зоне. На стадии предварительного следствия этот вопрос не был изучен и остался без должной оценки", - сказал защитник.

Обвиняемый Азер Джумшудов заявил, что приказ от 10 марта относился к ремонту по другому адресу и подчеркнул, что 15 мая на месте происшествия провели лишь работы по ограждению просевшей территории. По его словам, он неоднократно спрашивал следователя, какие конкретно действия он обязан был выполнить и не выполнил, однако ответа так и не получил. Джумшудов поддержал ходатайство своего защитника.

Правопреемник потерпевшего Джумшуда Джумшудлу, Фарида Аббасова, и ее адвокат Мадина Зейналабдин не возражали против ходатайства и предоставили решение суду.

По итогам подготовительного заседания ходатайство защиты было отклонено, а уголовное дело направлено на рассмотрение по существу. Судебное заседание назначено на 23 декабря.

Напомним, что инцидент произошел 26 июня этого года, когда 27-летний Джумшуд Джумшудлу, проходя по территории, провалился в канализационный коллектор из-за обрушения дорожного покрытия. Тело Джумшуда Джумшудлу было найдено в канализационном очистном резервуаре, расположенном в поселке Говсан Сураханского района.

Предварительное следствие по делу о гибели Джумшуда Джумшудлу завершено.

К ответственности привлечен начальник аварийно-восстановительного участка коллекторов и напорных служб канализации Бакинского управления водоканала Азер Джумшудов. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Азеру Джумшудову предъявлено обвинение по статье 314.2 УК - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.