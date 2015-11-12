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    В Баку угнали принадлежащий жителю Губы "ГАЗ-24"

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, угнавший автомобиль.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Согласно информации, 10 ноября примерно в 22:00 житель Кюрдамирского района Расим Эминов 1985 г.р. в поселке Локбатан угнал автомобиль марки "ГАЗ-2410", принадлежащий жителю Губинского района Видади Дадашову. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции (РУП) и районного охранного отдела, по подозрению в совершении преступления был задержан Расим Эминов. 

    Расследование по факту продолжается.

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